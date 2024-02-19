دعاء زهران: مشاركة مصر أمام العدل الدولية موقف وطني قومي تجاه القضية الفلسطينية

أكدت الدكتور دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن مشاركة مصر فى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة أمامها يوم 21 فبراير القادم، يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذه المشاركة هو انعكاس لموقف مصر الراسخ والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها فرصة ذهبية لتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وسياسة التهجير التي تنتهجها ضد اشقائنا فى فلسطين، وتسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة منذ 75 عامًا وحتي الأن.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضحت الدكتور دعاء زهران، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالم العربي والإسلامي.