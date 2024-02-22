تفاصيل حبس 6 أشخاص بتهمة تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية بالقاهرة

قررت الجهات الأمنية سجن تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير إقامات الأجانب، كما طالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام 6 أشخاص "من بينهم سيدة"، مقيمين بنطاق مديريتى أمن “القاهرة، القليوبية”، بتكوين تشكيل عصابى متخصص في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية ضخمة.

وسرعان ما تم ضبطهم وبحوزتهم كارنيهات وكروت إقامة "مزورة"، جهاز حاسب آلى" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.