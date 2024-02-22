النيابة العامة تأمر بدفن جثة مزارع لقي مصرعه في مشاجرة مع عامل

أمرت النيابة العامة بدفن جثة مزارع لقي مصرعه في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات الجيرة في مركز القوصية. وفقًا لتحريات المباحث الجنائية، فإن المزارع كان يتشاجر مع العامل بسبب خلافات شخصية “جيرة”، وتطورت المشاجرة إلى اشتباك بالأيدي وقيام المتهم بضرب المزارع بعصا خشبية مما أدى إلى وفاة المزارع وحيث تم إصدار القرار بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي

وقد تم تقديم تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أنه تم فحص جثة المزارع الذي لقي مصرعه في مشاجرة مع عامل، وقد كشف التقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان جرحًا قطعيًا في رأس الجثة كان سببًا في وفاته. كما أصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.