الذهب يواصل الارتفاع مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة، بعدما بلغ أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير عند 2031.99دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة. وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، إذ خسر 0.3 بالمئة، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج

واحتدم النزاع في الشرق الوسط بعدما كثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 893.45 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 965.25 دولار فيما صعدت الفضة واحد بالمئة إلى 23.08 دولار للأوقية.

اسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3942 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها .

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.

استكمل الذهب العالمي سلسلة الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليحقق المزيد من المكاسب على حساب الدولار الضعيف، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليتخطى عقبة محضر اجتماع الفيدرالي بنجاح.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولار للأونصة وكانت قد سحل أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة حيث افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2026 دولار للأونصة.

خلال 6 جلسات متتالية من المكاسب ارتفع سعر الأونصة العالمية بنسبة 2% لتسجل مكاسب بمقدار 42 دولار، حيث يخترق السعر الآن اختراق منطقة المستوى 2030 دولار للأونصة والتي تعد منطقة المقاومة الحالية.

أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي صدر يوم أمس الأربعاء أن الجزء الأكبر من أعضاء البنك الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.