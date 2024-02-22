الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدولار الأمريكي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر  30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

txt

أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم

txt

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والتوتر بالشرق الأوسط

 

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والتوتر بالشرق الأوسط

أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية صباح اليوم الخميس

سعر الدولار صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم
الجريدة الورقية