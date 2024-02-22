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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية صباح اليوم الخميس

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب.. شهد المعدن الأصفر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استقرارًا، مع ترقب سوق الذهب خلال الفترة الصباحية تغيرات بعد أن شهد تراجع أمس الأربعاء في معظم الأعيرة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
 

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مشغولات ذهبية

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21  في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 28280 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات 

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4034 جنيهًا. 

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3530 جنيهًا. 

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3025 جنيهًا. 

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2353 جنيهًا. 

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيه. 

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3500 جنيه. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3000 جنيه. 

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2333 جنيهًا. 

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