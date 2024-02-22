افتتاح معامل الترميم الأثري بمتحف الحضارة

افتتح الدكتور زاهي حواس والدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارات، المعامل العلمية في متحف الحضارة.

وتضم معمل الحمض النووى القديم Ancient DNA،والمعمل المتنقل ومعمل إستكشاف التاريخ بالكربون 14 ومعمل تحليل العناصر والنظائر ووحدة الفصل الكروماتوجرافي ومعمل مطياف الرامان ووحدة الانوكسيا ومعمل الميكروبيولوجى والنباتات الأثرية ومعمل البقايا الآدمية ومعمل التحليل الحراري ومعمل التصوير بالأشعة السينية ومعمل قياس حجم الجسيمات ومعمل الطيف الجزئيى ومعمل للتحضيرات.

وأكد دكتور أحمد غنيم، أن هذه المعامل تعد الأهم والأول من نوعها في مصر والشرق الأوسط وتخدم أهداف المتحف وترميم الآثار بكل أنواعها كما تخدم المعامل أهدافا أخرى لأغراض تجارية في مجال الصناعة وتحليل الأحجار الكريمة والمواد العضوية.

ومن جانبه أشار عالم الآثار دكتور زاهي حواس بأهمية معامل متحف الحضارة ووصفها باللمثر تفردا في المنطقة وتعد إضافة لمعامل الترميم في المتاحف المصرية وقال لا يوجد منها خاصة معامل تحاليل الـdna الذي لا يوجد مثله سوى في متحف اللوفر في باريس ولوفر أبوظبي،هذه المعامل تخدم مصالح عمليات التوصل لاتساب الملوك والملكات وتسلسل العائلة للأسر المختلفة وأضاف كنت أتمنى أن يكتمل افتتاح باقي أجزاء المتحف في صورته النهائية ولكن تم الاستعجال في افتتاحه لكنه ما زال يقدم صورة رائعة للحضارة المصرية.