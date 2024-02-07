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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

متحف الحضارة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

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وقد كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، موضحاً أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

وقد اصطحبهم باسم رؤوف أمين متحف، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة   مقدماً لهم شرحاً وافياً عن المتحف وما يحتويه من كنوز تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد سليمان الجاسر عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بالمتحف والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، والتي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، كما وجه الشكر لإدارة المتحف علي حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

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