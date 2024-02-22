الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المجر: دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية

بوابة الوفد الإلكترونية

أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.

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وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أوربان: "الدعم الأوكراني له ثمن سياسي باهظ، المزارعون يتمردون في جميع أنحاء أوروبا، وبالتدريج لا أحد يؤمن بانتصار الأوكرانيين".

وبحسب صحيفة "Magyar Nemzet"، فإن أوربان أشار إلى أن الوضع الدولي في عام 2024 يمكن أن يتغير بشكل كبير بناءً على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد صرح رئيس وزراء المجر، في أكثر من مناسبة، أن سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الأوروبيين العاديين، وأن التغييرات مطلوبة في بروكسل، وأن المجر، خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، سوف "تجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".

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