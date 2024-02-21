بولندا تستقبل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد استقبلت خلال اليومين الماضيين نحو 35 ألف لاجئ من أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر راديو (بولندا) - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 32 ألف لاجئ أوكراني غادروا بولندا خلال يومي /الاثنين/ و/الثلاثاء عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 نحو 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.