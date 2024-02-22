ناقد رياضي يكشف سبب الأداء السيء للأهلي أمام شباب بلوزداد

علق الكابتن شريف يسري، الناقد الرياضي، على الأداء السيء للنادي الأهلي مع شباب بلوزداد، قائلاً: "البعض أرجع ذلك إلى عدم قيام الأهلي باللعب منذ فترة طويلة، وقد يعتبر ذلك مبررا، وقد يرجع البعض إلى وجود إصابات كبيرة بين لاعيبة النادي الأهلي، وهذا أيضا صحيح".

وتابع "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مدرب النادي الأهلي قام باللعب بالطريقة المعروفة للنادي مع تغيير 3 مراكز.

مشيرًا إلى أن مدرب النادي الأهلي قام بإنزال أكرم توفيق، وإنزال طاهر محمد طاهر، لافتَا إلى أن الأخير في تقديره الشخصي ليس جناحًا في النادي الأهلي، ويجب أن يلعب في مركز تحت المهاجم، وسيكون أدائه بشكل جيد في هذا المركز.

وأوضح أن النادي الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، حيث قام بتطبيق مبدأ الضغط العكسي، المبني على قطع الكورة، وهذا دليل على أن أداء الأهلي في البداية كان جيدا للغاية.