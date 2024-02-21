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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

أثناء مشاركتها في احتفال دولة الكويت..

سها جندي: مصر والكويت يجمعهما مواقف تاريخية مشرفة بجانب عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين

وزيرة الهجرة في احتفالية
وزيرة الهجرة في احتفالية الكويت

 

 

 

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن خالص تهنئتها للشعب الكويتي الشقيق بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، متمنية للكويت الشقيق دوام الازدهار والتنمية.

 

 وأكدت وزيرة الهجرة أن العدد الضخم من المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني للكويت بمصر، إنما يعكس بصدق مكانة الكويت قيادة وشعبا في قلوب المصريين، وأن هذه المناسبة تعد تظاهرة سنوية في حب الكويت وأهلها.

وأشادت السفيرة سها جندي بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، مشيرة إلى أننا في مصر نعتبر أشقاءنا العرب في بلدهم الثاني، كما ثمنت حسن استضافة الكويت للجالية المصرية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، مؤكدة أن هناك روابط تاريخية بين مصر والكويت.

وأضافت الوزيرة أن ثمة مواقف مشرفة تجمع الكويت ومصر حيال الكثير من القضايا الوطنية، وأن العلاقات الكويتية المصرية تعد نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، لافته أن مصر تستقبل عددًا كبيرًا من الدارسين الكويتيين في الجامعات والمعاهد المصرية، كما يسهم المصريون بالكويت في تحقيق نهضة مستدامة للمجتمع الكويتي، في مختلف المجالات التي يعملون فيها، مؤكدة أن العلاقات الأخوية مع الكويت الشقيق تقوم على دعائم تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يمثل نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية في العالم العربي.

 

حيث شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالات سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، وذلك بدعوة من  السفير غانم صقر الغانم، سفير الدولة بالقاهرة، وسعادة السفير طلال خالد المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.   

 

 جاء ذلك بحضور عدد من السادة الوزراء والسفراء العرب والأجانب وكبار السياسيين والشخصيات العامة.

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