القت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل أعمال يدعى محمد ا ا ح، 50 سنة ويمتلك شركة توريدات ومحل إقامته بمحافظة الشرقية، وتوالت النيابة التحقيق .

بحوزته شنطة دولارات ..سقوط رجل أعمال في قبضة الامن بالقليوبية

وأعدت الأجهزة الأمنية عدد من الأكمنة المتمركزة داخل محافظة القليوبية لسرعة ضبط رجل أعمال وعثر الأمن بحوزته على حقيبة بها نصف مليون دولار خلال سيره بسيارته كيا سبورتاچ.

وكشف التحريات أن رجال الأعمال سبق اتهامه في قضايا خطف شخص وتبديد وتبوير أرض وشيكات.

تفاصيل تعدِ صبي علي صغير أعلى سطح عقار بالمنصورة

تواصل نيابة جنوب المنصورة الكلية ، التحقيقات في واقعة اتهام طفل بخطف آخر والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه أعلى سطح عقار بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأحالت جهات التحقيق المتهم أحمد. م. س صاحب الـ 14 سنة للمحاكمة أمام محكمة الطفل بالمنصورة، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه في القضية رقم 18 لسنة 2023 جنح طفل مركز ميت غمر والمقيدة برقم 783 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أحمد. م. س، خطف المجني عليه الطفل (م. ع) مستغلًا حداثة سنه واستدرجه إلى أعلى سطح عقار، والذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت بتلك الجناية جريمة أخرى ، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن حسر عنه بنطاله، واعتدى عليه جنسيا كرهًا عنه مستغلًا حداثة سنه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

صبي يهتك عرض صغير بالمنصورة

وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات قرر جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالمنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار إيداعه على ذمة القضية.