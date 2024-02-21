استحداث برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل الحديث بجامعة المنيا

وجه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الارتقاء بالبرامج الدراسية الحالية، واستحداث برامج دراسية جديدة بالكليات النظرية والعملية، لتواكب التطورات التكنولوجية السريعة في التعليم الجامعي، والمناهج الدراسية الحديثة المتوافقة، مع مواصفات جامعات الجيل الرابع، وطبقًا للأنظمة التعليمية الحديثة، لتقديم خريج جامعي يحمل سمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

كما استعرض الدكتور عصام فرحات خلال اجتماعه المنظومة التي وفرتها الجامعة، لجذب الطلاب الوافدين، للدراسة بجامعة المنيا، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب الوافدين على الالتحاق بالجامعة.

وأعلن رئيس جامعة المنيا، مواعيد غلق باب تسجيل المقررات، وكذلك الحذف والإضافة، لمقررات الساعات المعتمدة بالجامعة، وكذلك آخر موعد لرفع أعضاء هيئة التدريس للمقرارات على المنصة.