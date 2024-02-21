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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام ناساف في دوري الأبطال..رحيمي ولابا في الهجوم

العين الإماراتي
العين الإماراتي

يلتقي العين الإماراتي مع ناساف الأوزبكي مساء اليوم الأربعاء في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد، وكانت مباراة الذهاب في أوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويحتاج العين للفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد مباراة العين وناساف إلى الحكم الاسترالي علي رضا فغاني، ويعاونه من أنطون شيشيتنين وجورج لاكرينديس وكينج جورج أليكسندر ومارجريت جاسويزك وروبينسون جون في تقنية الفار.

توقيت مباراة العين وناساف في دوري أبطال آسيا:

تبدأ مباراة العين وناساف في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة بين الفريقين على قنوات اس اس سي سبورت 1 اتش دي وبي ان سبورت اسيا اتش دي وابو ظبي الرياضية اسيا اتش دي والكأس 9 اتش دي والرابعة سبورت اتش دي.

وأكد هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، جاهزية فريقه للمباراة أمام ناساف الأوزبكي، مضيفا أن الفريق لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد عدة سنوات من الغياب لإحياء تاريخ النادي الكبير.

وتابع أنه في ظل الروح المعنوية العالية والحالة الإيجابية وسط الفريق، بعد الانتصارات المتتالية، نرغب في المضي قدما نحو تحقيق أهدافنا.

تشكيل العين المتوقع لمباراة ناساف:

في حراسة المرمى: عيسى.

في خط الدفاع: الاحبابي، كوماري، أوتوني، إريك.

في خط الوسط: يونج-وو، اتزيلي، كاكو، بالاسيوس.

في خط الهجوم: سفيان رحيمي، لابا.

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