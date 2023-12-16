العين يسقط أمام الوحدة في الدوري الإماراتي

سقط العين أمام الوحدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد هزاع بن زايد، في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.





أحرز السوري عمر خربين لاعب الوحدة هدف التقدم لصالح فريقه في شباك العين في الدقيقة 12 بعد خطأ فادح من المدافع كوامي استغلها اللاعب السوري ووضعها في مرمى الخصم.



وأنتهى الشوط الأول لصالح الوحدة بتقدمه بهدف نظيف على نظيره العين، بعدما حاول الأخير العودة في اللقاء لكنه فشل.



حاول العين الضغط على الوحدة من أجل تسجيل هدف التعادل لكنه فشل قبل أن يسجل الوحدة هدف تعزيز تقدمه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة عن طريق باكاييف.

الوحدة والعين



بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما يحتل العين المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد خوضه مباراة أقل من الوحدة.



الوصل يهزم اتحاد كلباء ويعزز صدارته في الدوري الإماراتي



أنتصر الوصل على نظيره اتحاد كلباء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإماراتي للمحترفين.

سجل نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة قرابة منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

حاول اتحاد كلباء ادراك التعادل بعد تلقيه هدفا واللعب بشكل هجومي أكثر بعد التمركز الدفاعي، قبل أن يستغل الوصل ذلك، ويضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 70 عبر لاعبه فابيو دي ليما.

قبل أن يسجل جوستافو لاعب اتحاد كلباء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80، كما شهد اللقاء حالة طرد للاعب الوصل سالم الغزيزي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 12 نقطة في المركز العاشر.

في سياق متصل، حقق النصر الفوز على عجمان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد راشد بن سعيد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.

سجل المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة 20 عبر ركلة جزاء، قبل أن يحرز مانولو جابياديني ثاني الأهداف بعد تمريرة من تاعرابت في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفه الثالث في الدقيقة 48 عبر جابياديني مستغلا ارتباك دفاع عجمان، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية نظيفة.



شهد اللقاء طرد لاعب عجمان، عصام فايز، لتزداد الأمور سوءا بالنسبة للفريق، ويصعب عليه العودة في المباراة.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.