عاجل
إسرائيل تعترف بمقتل ضابط وإصابة 35 آخرين في معارك غزة اليوم آلاف الإسرائيلين يتظاهرون وسط تل أبيب لإبرام صفقة تبادل الأسرى عاجل.. إصابة الصحفي محمد بعلوشة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العين يسقط أمام الوحدة في الدوري الإماراتي

الوحدة والعين
الوحدة والعين

سقط العين أمام الوحدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد هزاع بن زايد، في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.

txt

الوصل يهزم اتحاد كلباء ويعزز صدارته في الدوري الإماراتي

txt

النصر يضرب عجمان بثلاثية نظيفة في الدوري الإماراتي

txt

الوصل يضرب العين بثلاثية ويتصدر الدوري الإماراتي



أحرز السوري عمر خربين لاعب الوحدة هدف التقدم لصالح فريقه في شباك العين في الدقيقة 12 بعد خطأ فادح من المدافع كوامي استغلها اللاعب السوري ووضعها في مرمى الخصم.

وأنتهى الشوط الأول لصالح الوحدة بتقدمه بهدف نظيف على نظيره العين، بعدما حاول الأخير العودة في اللقاء لكنه فشل.

حاول العين الضغط على الوحدة من أجل تسجيل هدف التعادل لكنه فشل قبل أن يسجل الوحدة هدف تعزيز تقدمه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة عن طريق باكاييف.

الوحدة والعين 


بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما يحتل العين المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد خوضه مباراة أقل من الوحدة.
 

 

الوصل يهزم اتحاد كلباء ويعزز صدارته في الدوري الإماراتي


أنتصر الوصل  على نظيره اتحاد كلباء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإماراتي للمحترفين.

سجل نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة قرابة منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

حاول اتحاد كلباء ادراك التعادل بعد تلقيه هدفا واللعب بشكل هجومي أكثر بعد التمركز الدفاعي، قبل أن يستغل الوصل ذلك، ويضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 70 عبر لاعبه فابيو دي ليما.

قبل أن يسجل جوستافو لاعب اتحاد كلباء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80، كما شهد اللقاء حالة طرد للاعب الوصل سالم الغزيزي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 12 نقطة في المركز العاشر.

في سياق متصل، حقق النصر الفوز على عجمان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد راشد بن سعيد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.

سجل المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة 20 عبر ركلة جزاء، قبل أن يحرز مانولو جابياديني ثاني الأهداف بعد تمريرة من تاعرابت في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفه الثالث في الدقيقة 48 عبر جابياديني مستغلا ارتباك دفاع عجمان، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية نظيفة.

شهد اللقاء طرد لاعب عجمان، عصام فايز، لتزداد الأمور سوءا بالنسبة للفريق، ويصعب عليه العودة في المباراة.
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

مواد متعلقة

الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في الوحدة

الهلال يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

تشكيلة الهلال أمام الوحدة .. ميتروفيتش في الهجوم
الجريدة الورقية