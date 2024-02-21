موعد مباراة العين الإماراتي وناساف في دوري أبطال آسيا

يستعد العين الإماراتي لمواجهة نظيره ناساف الأوزبكي مساء اليوم الأربعاء في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد.

وكانت مباراة الذهاب في أوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويحتاج العين للفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد مباراة العين وناساف إلى الحكم الاسترالي علي رضا فغاني، ويعاونه من أنطون شيشيتنين وجورج لاكرينديس وكينج جورج أليكسندر ومارجريت جاسويزك وروبينسون جون في تقنية الفار.



موعد مباراة العين وناساف في دوري أبطال آسيا:

تنطلق مباراة العين وناساف في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة بين الفريقين على قنوات اس اس سي سبورت 1 اتش دي وبي ان سبورت اسيا اتش دي وابو ظبي الرياضية اسيا اتش دي والكأس 9 اتش دي والرابعة سبورت اتش دي.

وأكد هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، جاهزية فريقه للمباراة أمام ناساف الأوزبكي، مضيفا أن الفريق لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد عدة سنوات من الغياب لإحياء تاريخ النادي الكبير.

و أضاف أنه في ظل الروح المعنوية العالية والحالة الإيجابية وسط الفريق، بعد الانتصارات المتتالية، نرغب في المضي قدما نحو تحقيق أهدافنا.

