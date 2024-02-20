إبراهيم عيسى: الحكومة مغرورة ووصلنا لمرحلة الاستخفاف (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحكومة تصبح خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولابد أن تنتبه إلى التواضع؛ لأن إنكار المسئولية عن المشكلة يحدث بعد الإنكار لمسئولية القرارات شئ من الدفاع عن السياسية وسنوات العمل.

يجب أن تتخلى الحكومة عن الإحساس الشديد بأنها تملك الحقيقة

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم، أنه يجب أن تتخلى الحكومة عن الإحساس الشديد بأنها تملك الحقيقة

وتابع إبراهيم عيسى: " يتم إزاحة الأزمة لأسباب وأشياء خارجة عن عمل الحكومة وهو ما يجعلنا نصل إلى مرحلة الاستخفاف، مشددًا على أن هذا خطر يحدق ويحيط بنا.

وتابع إبراهيم عيسى، هذا الاستخفاف يظهر من أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، له 3 مظاهر أبرزها الاستخفاف بالعلم وهو الجانب الأخطر، حيث إن الاستخفاف بالعلم يعني الاستخفاف بالأولويات والعمل والتكاليف، موضحًا أن اتباع التواكل خطر هائل يحيط بنا في كل نواحي الحياة.