لجنة الاتصالات بالبرلمان تكشف عن تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.

قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، مساء اليوم أن البلاد في عام 2017 عندما وضع القانون رقم 175 والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لم يكن هناك انتشار لما يسمى حاليًا "التيك توك، ولم يون هناك تطورات بالشكل الموجود حاليًا، ففي الفترة الأخيرة هناك انتشار لفيديوهات مخلة، ولذلك يجب عمل تحديث للقوانين لمواجهة تلك الجرائم.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات السوشيال ميديا، وسيكون هناك تعديل لبعض مواد القانون ليكون هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورات الكبيرة في السوشيال ميديا.