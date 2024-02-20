محامي سوزي الأردنية يكشف تفاصيل جديدة بعد الإفراج عنها

أكد محمد الصفتي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، أن موكلته تم الإفراج عنها بكفالة.

وأضاف محامي البلوجر سوزي الأردنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، المذاع على قناة الشمس، أن جميع الاتهامات الموجهة لموكلته كانت من وحدة الرصد وجرائم الإلكترونية ومكافحة الآداب، وأن الجرائم التي تواجهها سوزي مخالفة القيم الأسرية.

ولفت إلى أن مخالفة القيم الأسرية تختلف من مجتمع لأخر، ومن منطقة لآخرى، فالفتاة ترتدي ملابس في المناطق الساحلية لا يجوز أن ترتديها في المناطق الشعبية والإقليمية.

وأشار إلى أن التحقيقات بالقضية قائمة، وأن ما صدر منها ناتج عن انفعال، وأن ما نشر كان عبر بث مباشر، وليس فيديو مسجل صدر بإرادة حرة.

وقالت «سوزي الأردنية»، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».