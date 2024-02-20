فوز معهد فتيات الغردقة بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلاب

تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الثانوية فتيات القسم الأدبي، بديوان عام المنطقة، وقد أسفرت التصفيات عن فوز فتيات معهد الغردقة النموذجي بالمركز الأول على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وذلك بحضور إيمان بدران، مدير إدارة رعاية الطلاب، وسيد أمين، مدير التعليم الثانوي، ومحمد محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، ويذكر أن مسابقة أوائل الطلاب تجري لطلاب الشهادة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي فتيات وبنين، بديوان عام المنطقة على مدار أربعة أيام متتالية.

كما تابع فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير اليوم الدراسي بمعهد الشيخ الخراشي برأس حدربة جنوب البحر الأحمر، حيث أنها آخر مدينة حدودية مصرية مع حدود السودان، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على أي معوقات تواجه حسن سير العمل بتلك المنطقة، ثم استكمل فضيلته جولته التفقدية بتفقد معاهد إدارة حلايب.

وقد رافق فضيلته أثناء جولته فضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ سعد عبد الحميد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، و فايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، وفضيلة الشيخ فراج السنوسي، مدير إدارة حلايب التعليمية الازهرية، وحسن عبد الباسط، مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية.

وعلى هامش الزيارة استقبل عابدين سعيد، رئيس الوحدة المحلية لمدينةحلايب، فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والوفد المرافق لفضيلته، كما التقى فضيلته الشيخ محمد شريف، شيخ قبيلة الانقلولاب بحلايب.