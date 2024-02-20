سقوط سيدة لسرقتها محل مصوغات ذهبية بمدينة نصر

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزتها (14) خاتم ذهب، بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بسرقة (16) خاتم وبيع إثنين منهم (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق.