الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الوزراء السعودي: يجدد تأكيد المملكة لأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

غزة
غزة

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أولوية المملكة في إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان .

txt

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الوقت ليس مناسب لوقف إطلاق النار في غزة

txt

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس أن فوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027 يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعدّ المجلس انضمام ثلاث مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انعكاسا لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة.

مواد متعلقة

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في حي الزيتون شمال قطاع غزة

الولايات المتحدة.. تطالب الأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ومعارضة هجوم رفح

حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين لأهالي غزة

منظمة الصحة العالمية تنهي مهمة إجلاء ثانية من مستشفى ناصر بقطاع غزة

تقرير أممي يدين الاحتلال باغتصاب وقتل الفلسطينيات في غزة
الجريدة الورقية