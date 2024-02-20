مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الوقت ليس مناسب لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، أن واشنطن تعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر، مشددة على أن أمريكا تتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة، موضحة أنه لا يجب أن يكون هذا التحرك على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

وأوضحت المندوبة الأمريكية، خلال جلسة مجلس الأمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن واشنطن مؤمنة بأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن التوصل إلى تهدئة في الوقت الحالي قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

مندوبة

وتابع: "العملية العسكرية الواسعة في رفح الفلسطينية لا ينبغي أن تبدأ ولا بد من حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات الأساسية.. نص القرار الأمريكي يهدف إلى دعم حل الدولتين في إطار سلطة فلسطينية مجددة".

وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لتحقيق هدف يعملون حوله جميعًا، بما يضمن السلام في المنطقة.