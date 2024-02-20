الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن تمارس ازدواجية المعايير

مندوب روسيا
مندوب روسيا

أكد مندوب روسيا بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن المجموعة العربية اقترحت نصًا عربيًا منظم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أنه في المقابل اقترحت الولايات المتحدة بضرورة عدم مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية، موضحًا أن الولايات المتحدة أعلنت عن تجاهلها للكثير من المنظمات الدولية والإغاثية.

 

وأشار مندوب روسيا بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع  قرار وقف إطلاق النار في غزة، تقدمت به الجزائر، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا يهمها حياة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن الرأى العام لن يرحم تقاعس الولايات المتحدة في عملية وقف النار بغزة.

وشدد على أن العنف مستمر في غزة للشهر الخامس وعدد الشهداء تجاوز 30 ألفًا، موضحًا أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المتجزين لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني.

مواد متعلقة

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الوقت ليس مناسب لوقف إطلاق النار في غزة

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يصوت برفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة

استشاري علاج نفسي: الإنفعالات السلبية والإيجابية لها تأثير وتسبب مشاكل جسدية

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبى: بسبب الممارسات العدوانية إسرائيل تعاني عزلة تامة

عضو بالبرلمان الأوروبي: يجب تنفيذ ضغوط على إسرائيل

علاء النهري: القمر "نيكست سات 1" طفرة مصرية في مجال الفضاء

الأرصاد الجوية: نشهد بدءًا من اليوم تحسنًا في الطقس

الخارجية الصينية تدين استهداف المدنيين في غزة وتطالب بوقف الحرب
الجريدة الورقية