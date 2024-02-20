مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن تمارس ازدواجية المعايير

أكد مندوب روسيا بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن المجموعة العربية اقترحت نصًا عربيًا منظم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أنه في المقابل اقترحت الولايات المتحدة بضرورة عدم مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية، موضحًا أن الولايات المتحدة أعلنت عن تجاهلها للكثير من المنظمات الدولية والإغاثية.

وأشار مندوب روسيا بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، تقدمت به الجزائر، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا يهمها حياة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن الرأى العام لن يرحم تقاعس الولايات المتحدة في عملية وقف النار بغزة.

وشدد على أن العنف مستمر في غزة للشهر الخامس وعدد الشهداء تجاوز 30 ألفًا، موضحًا أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المتجزين لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني.