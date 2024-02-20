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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول ولوتون تاون.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث ليفربول عن الفوز بهذه المباراة، خاصة وأن يرغب في مواصلة تصدره جدول مسابقة الدوري الإنجليزي والتتويج باللقب لهذا الموسم، بعد قرار المدرب الألماني يورجن كلوب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.
في المقابل، يأمل لوتون تاون في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، حيث يُدرك اللاعبون والجهاز الفني أن المواجهة على أرض الريدز في أنفيلد ووسط جماهيره ستكون صعبة وقوية.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول أمام لوتون تاون في التاسعة والنصف من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.
ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.
الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة، بينما يحل آرسنال في الوصافة ب 55 نقطة، ومانشستر سيتي ثالث الترتيب ب 53 نقطة.

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