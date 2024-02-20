موعد لقاء الزمالك المقبل بكأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ابو سليم الليبي بدوله الجزائر لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة بعد غدٕ الخميس استعداداً لمواجهة أبوسليم الليبى المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب"19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

يذكر ان نادي الزمالك قد حسم تأهله الى الدور المقبل من المنافسات عن المجموعه التي يحتل بها صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

وسقط الزمالك في فخر التعادل السلبي امام الاسماعيلي امس الاثنين على ملعب الاخير لحساب منافسات بطوله الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بتلك النتيجة إلى 12 نقطة، في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الأبيض 9 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر في ثلاثة لقاءات.