الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

النفط ينخفض ​​مع بقاء توقعات الطلب غير مؤكدة

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، في ظل غموض آفاق الطلب العالمي مما أدى إلى انخفاض قيمة العقود الآجلة للخام على الرغم من علاوة المخاطر الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

 وكان الفارق في ستة أشهر لخام برنت،  عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر، في علامة على تشدد السوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 26 سنتا، أو 0.33%، إلى 78.20 دولارا للبرميل، بعد أن قلص في وقت سابق دولارا واحدا، ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 36 سنتًا أو 0.45٪ ليصل إلى 79.55 دولارًا للبرميل قبل انتهاء صلاحيته خلال الجلسة.


 

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