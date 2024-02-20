محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورشة عمل المجلس القومي للإعاقة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" التي تهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك بمشاركة حوالي 500 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم .

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد شوقي شئون المجلس القومي ذوي الإعاقة ، وأسماء أبوسريع منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي"، وعبير عبدالغني مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة، ومحمد سري المنسق الإعلامي للمجلس ونعيمة عبدالرحيم إدارة خدمة المواطنين بالمجلس ومحمد محمود شئون المجلس القومي ذوي الإعاقة والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بمحافظة أسيوط، والأنبا عاموس ممثل الكنيسة المصرية بمحافظة أسيوط وسوزان راضي مسئول المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة أسيوط وممثلي ومسئولي مديريات (التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والصحة) وإدراة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالإضافة إلى ممثلي بيت العائلة المصرية بأسيوط وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.



واستعرض اللقاء الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها ووحدة الإعاقة بالمحافظة والأدوار المتاحة وكيفية إجراءات تلقي الخدمة لمزيد من الوعي للفئة المستهدفة فضلاً عن مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من فعاليات وأنشطة ومبادرات بالإضافة إلى استعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.



وأكد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم والرد عليها في أسرع وقت ممكن والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وفقًا للقانون والامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بكافة القطاعات.



وأشاد مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة للمعاقين من وحدة الإعاقة بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتعاونه المثمر وحرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات وتنظيم والفعاليات والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بكافة الطرق الممكنة موضحين أن مبادرة "أسرتي قوتي" تضمن (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين).



كما أشاد وفد المجلس القومي للإعاقة بورش العمل وجلسات (تخاطب ، تنمية مهارات، تعديل سلوك ، صعوبات تعلم) التي تنظمها وحدة الإعاقة بمقر المجلس الشعبي المحلي للأطفال ذوي الاعاقة (توحد ، تأخر عقلي ، متلازمة داون ، سمعي) فضلاً عن المنتجات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة فى معارض الأسر المنتجة المقام بديوان المحافظة.