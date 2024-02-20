الأهلي يوضح حقيقة شراء نادي بروكسي

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول شراء نادي بروكسي الذي يلعب في دوري المحترفين.

وقال المصدر إن الأهلي لا يحق له شراء أندية أخرى بحسب قانون الرياضة ولكن يحق لشركة الكرة بالقلعة الحمراء الدخول في مشاريع استثمارية على سبيل الرعاية أو الشراكة.

وأضاف:" توصلنا لاتفاق مبدئي للشراكة مع بروكسي ليكون هناك العديد من أوجه التعاون على رأسها الحصول على خدمات بعض الناشئين من القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن الأهلي درس تطبيق هذه الشراكة مع أندية أخرى بدوري المحترفين مثل مصر المقاصة ولكن الأقرب تنفيذه مع بروكسي.