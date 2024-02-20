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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الإسماعيلي: التعادل مع الزمالك مكسب كبير

مباراة الاسماعيلي
مباراة الاسماعيلي والزمالك

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن تعادل فريق الدراويش مع نادي الزمالك في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز مكسب كبير فنياً.

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وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الاسماعيلي قدم آداء مميز أمام الزمالك على عكس ما كان يعاني من سوء التوفيق في بعض المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز ".

وأضاف:" تعادل فريق الإسماعيلي أمام الزمالك "مكسب" كبير فنياً والفريق يسير بخطي ثابتة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق في المباريات الأخيرة ".

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