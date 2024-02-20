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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: جوزيه جوميز كان "تايه" أمام الإسماعيلي

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق إدارة البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك كان تائها خلال مباراة الإسماعيلي ولم ينجح في قراءة الخصم جيداً وأدار المباراة بشكل خاطئ".


وتابع :" جوزيه جوميز مدرب الزمالك أدار مباراة الإسماعيلي بطريقة سمك لبن تمر هندي وهو سبب تعادل الفريق الأبيض في المباراة ".

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