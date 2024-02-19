طبيبة تنصح بعدم تناول بالخضروات الطازجة والفواكه أثناء نزلات البرد

قالت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، يجب أن يكون الطعام أثناء نزلات البرد سهلاً قدر الإمكان لامتصاصه من قبل الجهاز الهضمي للجسم.

وتحدثت أخصائية الغدد الصماء والتغذية أوكسانا ميخاليفا في مقابلة حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه النظام الغذائي عندما تصاب بنزلة برد، وأشارت الطبيبة إلى أن عملية الهضم خلال هذه الفترة الصعبة للجسم لا ينبغي أن تستهلك الطاقة وبهذه الطريقة يكون لديه المزيد من الموارد لمحاربة مسببات الأمراض.

وأثناء نزلة البرد، تهدف جميع قوى الجسم إلى مكافحة العدوى الفيروسية، وقالت ميخاليفا لصحيفة Gazeta.Ru: "لذلك لا يجب أن تحمليه بالطعام الثقيل.

وأكدت الأخصائية أن بعض الأطعمة تحتاج إلى جهد كبير من الجهاز الهضمي الذي يعمل على تكسيرها وامتصاصها، على وجه الخصوص، هذه هي الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والأطعمة المقلية.

وأضافت الدكتورة ميخاليفا: إذا كنت تعاني من نزلة البرد فمن الأفضل أن تتخلى عن الأطعمة الدهنية واللحوم الحمراء والحلويات.

ومن الأفضل أيضًا خلال هذه الفترة نسيان الأطعمة التي تحتوي على الألياف. مثل هذا الطعام مفيد للأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة للمرضى، فإن هضمه يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض غير السارة ويزيد من سوء حالتهم الصحية السيئة بالفعل.

وشددت الطبيبة على أن الخضروات الطازجة وسلطات الخضار وكمية كبيرة من الفواكه ليست أفضل خيار غذائي أثناء نزلات البرد.

ما هو الطعام المفيد لنزلات البرد؟

بحسب الطبيبة، فهذا طعام متجانس ومسلوق على شكل مرق وحساء وحبوب ولحوم بيضاء طرية جداً، قامت ميخاليفا بتسمية الأطعمة المناسبة في النظام الغذائي لنزلات البرد:

مرق الدجاج أو السمك (وكذلك الدجاج أو السمك).

الخضار والفواكه المخبوزة بكميات صغيرة.

جبن.

منتجات الألبان.

الخبز المجفف.

إذا لم يكن لديك شهية ولا ترغب في تناول الطعام، فاشرب مشروبات الفاكهة من التوت والحليب مع العسل.