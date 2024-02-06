للوقاية من نزلات البرد.. حضري عصير الليمون بالزنجبيل الصحي

إذا أردت أن تحمي صحتك من نزلات البرد والإصابة بالأمراض المختلفة، عليك صنع مشروب الليمون بالزنجبيل الصحي، فيتميز بمذاقه المنعش الذي يحميك من الأمراض، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات وفوائده للجسم.

طريقة عمل عصير الليمون بالزنجبيل

المقادير

- عصير الليمون : 4 حبات (حامض)

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- الماء : 3 أكواب

- الزنجبيل : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

اغلي الماء في قدر على النار، ثم أضيفي السكر وحركي حتى يذوب.

أضيفي عصير الليمون، ثم برش الزنجبيل، واتركي القدر يغلي لحوالي 5 دقائق.

ارفعي القدر عن النار، ثم صبّي عصير الليمون والزنجبيل في أكواب التقديم، وقدميه دافئًا.

فوائد الليمون

مفيد لصحة القلب والشرايين

يساعد تناول عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهامة لصحة جهاز الدوران.

إذ يساعد البوتاسيوم على ضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء بدنيًا وعقليًا، كما أن فيتامين ج المتواجد في الحامض يساعد على الحفاظ على صحة القلب.

علاج الندوب والعلامات

بسبب خصائصه المفتحة للبشرة، فإن استعمال القليل من عصير الحامض الطازج على الندبة أو على آثار حب الشباب قد يساعد على تلاشي هذه العلامات الداكنة مع الوقت.

فقط ضع القليل من عصير الليمون على مكان الندبة واتركه 5 دقائق، ثم قم بغسل المكان جيدًا بعد ذلك.

مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

تساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة، بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة، وذلك بسبب غناه بفيتامين ج المهم لصحة المناعة والجهاز التنفسي.

كما أن الحامض هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

فوائد الزنجبيل

يعالج الغثيان

يبدو أن الزنجبيل فعال للغاية ضد الغثيان، فقد يساعد في تخفيف القيء للأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من الجراحة، أو الحالات المرتبط بالعلاج الكيميائي.

وأشارت دراسات عدة إلى أن الزنجبيل قد يكون أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بالغثيان المرتبط بالحمل لدى النساء، خصوصا الغثيان الذي يرافق الحوامل في فترة الصباح.

يساعد بإنقاص الوزن

قد يلعب الزنجبيل دورًا في إنقاص الوزن، وذلك وفقًا للدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات، فقد خلصت مراجعة الدراسات في هذا الجانب حتى عام 2019 إلى أن مكملات الزنجبيل قللت بشكل كبير من تراكم الدهون في الخصر وعلى الورك.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 على 80 امرأة مصابة بالسمنة أن الزنجبيل يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الأنسولين في الدم.

الوقاية من السرطان

في دراسة استمرت 28 يومًا على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، قلل 2 غرام من مستخلص الزنجبيل يوميًا بشكل كبير من جزيئات الإشارات المؤيدة للالتهابات في القولون.