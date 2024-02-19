طقس السعودية.. تحذيرات عاجلة بشأن انخفاض الحرارة وهطول أمطار

طقس السعودية.. حذر المركز المتخصص للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحًا أن هناك انخفاض درجات الحرارة سيكون واضحًا في مناطق الشرقية والرياض، حيث من المتوقع تشكل سماء غائمة جزئيا إلى غائمة في بعض الأحيان.



وأشار المركز إلى وجود فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القصيم والرياض، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار مماثلة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، مع ارتفاع في نشاط الرياح السطحية.

وفقًا للتقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، في حين تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما تشهد بعض أجزاء من المرتفعات في جازان وعسير والباحة ضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.