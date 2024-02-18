سفير مصر في السعودية يحضر مسرحية "تييت".. وأحمد حلمي يعلق: نورتوني

أعرب الفنان أحمد حلمى عن سعادته لحضور سفير مصر بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد عرض مسرحيتة الجديدة "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشر حلمي صور جديدة بصحبتهم عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،معلق عليها قائلا:"اتشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق سفيرنا بالمملكه العربيه السعوديه وبحضور صديقي واخي العزيز الامير عبد الرحمن بن مساعد بحضورهم عرض مسرحيه تيت . شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم".

أحمد حلمي وسفير مصر بالسعودية



مسرحية"تييت" يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

أحمد حلمي وسفير مصر بالسعودية

أبطال تيت



ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وكان دعم الفنان أحمد حلمي القضية الفلسطينية خلال مسرحيتة الجديدة "تييت" التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.



كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".