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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فرج عامر: سموحة يقدم كرة جماعية وأؤيد إقامة نهائي الكأس في السعودية

كأس مصر
كأس مصر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل في مباراة إنبي ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"فريق سموحة يقدم كرة جماعية مميزة ونفتقد اللمسة الأخيرة ومن وجهة نظري أن الفريق أهدر العديد من الفرص أمام إنبي وكنا الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز ".
 

وتابع عامر:" أؤيد إقامة نهائي كأس مصر في السعودية وأتمنى يخرج بصورة مشرفة أمام الجميع والتعبير عن الكرة المصرية بشكل حضاري".

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