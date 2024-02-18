ميلان يخسر من مونزا برباعية مثيرة في الدوري الإيطالي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من نظيره مونزا بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب يو باور ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وتقدم مونزا بهدفين متتاليين في الشوط الأول عن طريق داني موتا و ماتيو بيسينا في الدقيقتين 45 ، 46 ، ثم نجح ميلان في تقليص النتيجة باقدام أوليفيه جيرو في الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني.

ثم تعادل كريستيان بوليسيتش لميلان في الدقيقة 88 ، قبل انتهاء المباراة خطف كل من وارين بوندو ولورنزو كولومبو هدفيين الفوز لمونزا في الدقيقتين 90 ، 91 .

وبهذة النتيجة رفع مونزا رصيده إلى النقطة الـ33 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف ميلان عند المركز الثالث برصيد 52 نقطة.