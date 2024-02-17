إنتر ميلان يضرب ساليرنيتانا برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق انتر ميلان فوزا عريضا ومستحقا على نظيره ساليرنيتانا بأربعة أهداف دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان بفضل هدف ماركوس تورام في الدقيقة 17 وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وعزز دينزل دومفريس تقدم إنتر ميلان بهدف ثالث في الدقيقة 40، ثم اختتم ماركو أرناوتوفيتش أهداف إنتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 63 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.

تشكيل إنتر ميلان..

حراسة المرمي: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني ودومفريس.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: كارلوس، تورام ولاوتارو مارتينيز.