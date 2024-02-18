محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والاسماعيلي في دوري نايل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري نايل.

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ويتولي المهمة التحكيمية لمباراة الزمالك والاسماعيلي الحكم محمد عادل ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، هشام الدسوقي مساعد ثاني ، وأسامة إسماعيل حكم رابع .

فيما يقود تقنية الفار الحكم محمد معروف ويعاونه محمود بسيوني.

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي غدا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ13 لمسابقة دوري NILE وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.



يحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 11 نقطة جمعها بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين والخسارة في ثلاث مباريات أمام إنبي والمصري البورسعيدي وزد.

على الجانب الآخر يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد لعب 11 مباراة فاز في ثلاث وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات.