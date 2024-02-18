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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك غدا الاثنين في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

شهدت القائمة تواجد الوافد الجديد هشام محمد إلى جانب مجموعة من الناشئين الواعدين وجاءت كاملة كالتالي..

قائمة الإسماعيلي 

حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – عبدالله حسني- حمدي النقاز – عصام صبحي- محمد بيومي – حاتم سكر – عبد الكريم مصطفى .

خط الوسط: محمد عبد السميع – عمر الساعي – عبد الرحمن الدح – عبد الرحمن مجدي – هشام محمد – بشار أشرف – محمد وجدي .

خط الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري.
ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 11 مباراة

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