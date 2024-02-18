إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك غدا الاثنين في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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قائمة الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – عبدالله حسني- حمدي النقاز – عصام صبحي- محمد بيومي – حاتم سكر – عبد الكريم مصطفى .

خط الوسط: محمد عبد السميع – عمر الساعي – عبد الرحمن الدح – عبد الرحمن مجدي – هشام محمد – بشار أشرف – محمد وجدي .

خط الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 11 مباراة