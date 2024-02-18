نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، وتم تحرير المختطف.

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وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتلقيها اتصالا من شخصين غير معلومين لديها مفاده إحتجاز نجلها (عامل) طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما وطلبا منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطل، سائق - مقيمان بدائرة المركز).

وجرى استهداف المُتهمين وأمكن ضبطهما، وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبين إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة.. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ظناً منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما.. وأضافا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.