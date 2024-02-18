عاجل
حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية في  وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، وتم تحرير المختطف.

اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
 

txt

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو حشيش في رأس سدر

txt

إحباط مُحاولة حجب 30 طن سكر عن الأسواق

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتلقيها اتصالا من شخصين غير معلومين لديها مفاده إحتجاز نجلها (عامل) طرفهما لشروعه فـى سرقة مركبة "توك توك" خاصة بأحدهما وطلبا منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه. 

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطل، سائق - مقيمان بدائرة المركز). 

وجرى استهداف المُتهمين وأمكن ضبطهما، وتم تحرير المجنى عليه من داخل مسكن أحدهما، وتبين إصابته بحروق وسحجات وكدمات متفرقة.. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة ظناً منهما شروعه فـى سرقة "التوك توك" ملك أحدهما.. وأضافا بقيامهما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مواد متعلقة

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 20 كيلو حشيش في رأس سدر

إحباط مُحاولة حجب 30 طن سكر عن الأسواق

خلال 24 ساعة.. تحرير 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

سقوط رئيسي الذهبية للتجارة والصناعة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل في قبضة الأمن

مصدر أمني.. لا صحه لتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين

بقيمة 8ملايين جنية .. سقوط تاجري مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة والقليوبية

إيقاف الخدمات للأجانب المعفين من "إقامة لغير السياحة" آخر يونيو

ضبط شخص لإدارته شبكة خدمات الإنترنت بدون ترخيص
الجريدة الورقية