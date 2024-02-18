جنوب الوادي تُخطط لإنشاء عيادة لخدمة الطلاب

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تشرع بإنشاء عيادة طبية طلابية تتضمن الطب النفسي، فضلا عن إطلاق مبادرة الخير.

بيّن عكاوي، خلال ندوة حول الوعي المجتمعي بالطب النفسي، اليوم الأحد، أن الاهتمام بالطب النفسي و توعية الطلاب بأهميته والعلاج النفسى اصبح علم وله أهميته فى حل المشكلات النفسية.

ونظمت الجامعة، اليوم، ندوة عن نشر التثقيف و الوعي المجتمعي للعلاج النفسي في مسرح جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جانب من حضور الندوة

وقال الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب و الجراحة ومنسقى البرامج، إن الندوة تهدف الى تعريف الطلاب بأهمية العلاج النفسى ودوره فى خلق شخصية متزنة ومن هذا المنطق جاء تنظيم هذه الندوة

وأوضح الدكتور محمد زعفر مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب، التعريف بألية العقل و التعريف بالعلاج النفسي وأهميتة.

وأبرز الأسباب المؤدية للاضطرابات النفسية موضحا المؤشرات الدالة علي وجوب العلاج النفسي وشرح نماذج للحالات التي تم علاجها وقدرتها علي العلاج ومواجهة المجتمع.