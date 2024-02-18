بسبب عطل مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن ديرمواس بالمنيا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قطع المياه عن مركز ديرمواس، جنوب المحافظة، حتى الساعة 12 ظهرًا من يوم الاثنين القادم، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، بسبب عطل مفاجئ بخط الطرد 1400 مم، وستقوم الشركة بالبدء الفوري في إصلاحه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.

وأكدت الشركة علي تواجد سيارات لتوزيع المياه النظيفة بالمجان في كافة الأحياء، وناشدت المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية بسرعة توفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.