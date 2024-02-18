حرب غزة.. القصف مستمر في شرق رفح وخان يونس

تزايد القصف الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على منطقتي شرق رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه الفصائل الفلسطينية في مقاومة الجيش الإسرائيلي.

فيما لم ترد على الفور تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل لإحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

غارات عنيفة شرق رفح

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.

مقتل 66 شخصاً

إلى ذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن 66 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بوسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح أمس السبت.

من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تعتقل 12 شخصا من طواقمها، منهم سبعة اعتقلوا من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأبدت الجمعية قلقها على سلامة أفراد طواقمها المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.