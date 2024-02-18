ربيع ياسين: حسام حسن يستحق فرصة تدريب منتخب مصر

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن حسام حسن يستحق فرصة تدريب المنتخب المصري لما يمتلكه من تاريخ كبير مع الكرة المصرية ولما قدمه بقميص الفراعنة.

وقال ربيع ياسين عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة أعطى فرصة أخر سنوات لمدربين مصريين وأجانب، حسام حسن اسم كبير جدًا ولديه تجارب كثيرة".

وأضاف: "العميد حسام حسن تولى تدريب أندية كثيرة ولدية خبرات ونجم كبير ويعلم قيمة المنتخب، يجب أن يأخذ فرصته مع هذا الجيل الرائع، لديه كل مقومات النجاح ".

وتابع: "دوره كبير في عودة الثقافة والعقلية والشخصية الفنية لمنتخب مصر الكبيرة، نريد منه تقديم كرة قدم حقيقية مع المهارة والنظام".

أوضح: "سنتأهل إلى كأس العالم بعد نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد بزيادة عدد مقاعد إفريقيا".