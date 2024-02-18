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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ربيع ياسين يكشف سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

محمد صلاح منتخب مصر
محمد صلاح منتخب مصر

أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والكرة المصرية الأسبق، أن محمد صلاح متواضع للغاية، ولاعب كبير وكشف عن أسباب تراجع مستواه مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة.

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وقال ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صلاح متواضع للغاية ويجب أن يأخذ وضعه بمنتخب مصر، ومن حقه أن يكون معه حارس شخصي فلا أحد تخطى صلاح في مصر، وميسي يفعل ذلك أيضا بالأرجنتين".

محمد صلاح يحتاج إلى تأهيل نفسي

وأتم: "نحن لا نؤهل محمد صلاح نفسيا مثلما يحدث معه في ليفربول لذلك يتألق معهم، وهذا السبب تراجع مستواه مع منتخب مصر مؤخرًا وهذا دور المدير الفني".

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