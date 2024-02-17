هيلاس فيرونا يعرقل يوفنتوس ويمنح هدية لإنترميلان في صراع لقب الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس مع نظيره هيلاس فيرونا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، على ملعب الأخير مارك أنطونيو.

أحرز مايكل فولورونشو لاعب فيرونا الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يرد دوشان فلاهوفيتش بهدف التعادل لليوفي، عبر ركلة جزاء في الدقيقة 28.

لكن في الشوط الثاني سجل تيجاني نوسلين هدف التقدم لفيرونا في الدقيقة 52، لكن رد سريعا يوفنتوس بهدف التعادل بعد مرور ثلاث دقائق فقط عبر الفرنسي ادريان رابيو .

بتلك النتيجة تعثر يوفنتوس في ظل صراعه مع إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي ليفرط في نقطتين، ويرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني فيما يملك فيرونا 20 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يعتلي إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس بعد انتصاره على ضيفه ساليرنتيانا برباعية نظيفة.