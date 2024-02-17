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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. يوفنتوس يحل ضيفًا ثقيلاً على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وهيلاس فيرونا
يوفنتوس وهيلاس فيرونا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

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ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن إنتر ميلان متصدر البطولة ، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة .

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

وتنقل قناة “ AD SPORTS Premium 1 ” أحداث مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الجولة  الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي وذلك بصوت المعلق عصام عبده .

 

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