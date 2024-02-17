الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

معاش لأسرة سليمان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعانى من السكر وارتفاع بضغط الدم والتهاب كبدى وملازم بالفراش أغلب الوقت ولا يوجد لى مصدر رزق ثابت ولا حتى معاشات ولا الزوجة ومعى أولاد فى مراحل التعليم وحياتنا فى غاية الصعوبة خاصة ونحن فى زمن صعب جداً ولا نستطيع تدبير احتياجاتنا من الطعام والدواء، لذلك أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعية وفضيلة شيخ الأزهر بمساعدتى بمعاش شهرى يخفف عنى ولو جزءاً من أعباء المعيشة.

سليمان عامر سليمان عامر حسين

2 ش مسجد الكوثر من ش عبدالقادر البساتين - القاهرة

تليفون: 01150352441/ 01127354951

الجريدة الورقية