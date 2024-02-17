معاش لأسرة سليمان

أعانى من السكر وارتفاع بضغط الدم والتهاب كبدى وملازم بالفراش أغلب الوقت ولا يوجد لى مصدر رزق ثابت ولا حتى معاشات ولا الزوجة ومعى أولاد فى مراحل التعليم وحياتنا فى غاية الصعوبة خاصة ونحن فى زمن صعب جداً ولا نستطيع تدبير احتياجاتنا من الطعام والدواء، لذلك أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعية وفضيلة شيخ الأزهر بمساعدتى بمعاش شهرى يخفف عنى ولو جزءاً من أعباء المعيشة.

سليمان عامر سليمان عامر حسين

2 ش مسجد الكوثر من ش عبدالقادر البساتين - القاهرة

تليفون: 01150352441/ 01127354951